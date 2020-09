Pred nami je sončen konec tedna

Danes se bo povsod postopno zjasnilo, najkasneje na jugovzhodu, kjer lahko zjutraj še rahlo dežuje. Ponekod bo še pihal severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 do 10, na Primorskem do 14, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem ob šibki burji do 27 stopinj Celzija.

V nedeljo in v ponedeljek bo pretežno jasno s svežim jutrom, še napovedujejo vremenoslovci.