Prebivalci se bojijo: razpoke so večje, hiše pa so se še bolj nagnile v dolino #video

Prebivalci vasi Grahovo pri Bači živijo v hišah in stanovanjih, ki jih narava dobesedno poskuša razklati na pol. Stanje se je po dveh mesecih od našega prvega obiska še poslabšalo. Razpoke so večje, hiše pa so se še bolj nagnile v dolino. Novinar Planet TV Igor Krmelj je s pomočjo vodne tehtnice preveril, v kakšnem stanju so hiše in kakšnim bivanjskim razmeram so prepuščeni domačini.