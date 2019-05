Prebivalci Lenarta ne razumejo, kako lahko sortirnica še kar deluje #video

Kako lahko sortirnica odpadkov kar dvakrat zagori in kljub zahtevam prebivalcev z ministrstva dobi dovoljenje, da še naprej nemoteno opravlja svojo dejavnost? Tega ne razumejo prebivalci Lenarta, ki so zato že drugič protestirali.

Okoljevarstveno dovoljenje, ki omogoča delovanje Salomonove sortirnice odpadkov v Lenartu, je neveljavno in nezakonito, vztrajajo v civilni pobudi Narava Slovenskih goric in na občini.

Čeprav je župan Janez Kramberger pred dvema letoma celo sam podpisal soglasje, je zdaj med najglasnejšimi zagovorniki zaprtja sortirnice. Okoljevarstveno dovoljenje države namreč določa, da se odpadne vode iz sortirnice odvajajo v javno kanalizacijo, ki se konča s čistilno napravo. Ta pa ne deluje in tudi nikoli ni. Kako so lahko nekaj tako pomembnega spregledali naši vestni uradniki?

Dve čistilni napravi, a le ena z uporabnim dovoljenjem

Občina Lenart ima sicer dve čistilni napravi, eno na južnem delu mesta in drugo na vzhodnem. Tista na vzhodnem, kjer je tudi sporna sortirnica odpadkov, ni nikoli dobila uporabnega dovoljenja, pove župan Lenarta.

"To težko razumemo, še povrhu tega pa v okoljevarstvenem dovoljenju piše, da je iztok speljan na komunalno čistilno napravo Globovnica. To je na drugi strani Lenarta, kar fizično ni mogoče," pove župan. Na delujočo napravo na vzhodni strani Lenarta bi zato morali vodo iz sortirnice črpati čez vse mesto. Iz Arsa nam zatrdijo, da so dovoljenje izdali na podlagi pozitivnega mnenja Občine Lenart iz leta 2016.

"Okoljevarstvena dovoljenja so bila izdana. Vsi inšpekcijski pregledi, ki so bili do sedaj opravljeni, so potrdili, da delujemo v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem, da imamo lovilce olj in da imamo svojo čistilno napravo," pove Janez Pavčnik, direktor podjetja Recikel.

O njenem obstoju pa župan Kramberger ni povsem prepričan. S spremembo odpadkovne zakonodaje bo ministrstvo to ponovno preverilo in razrešilo tudi to neznanko.