So požari v sortirnicah odpadkov podtaknjeni? #video

Nazadnje je zagorelo pretekli teden v Suhadolah pri Komendi. Ogenj je zajel 1.500 kubičnih metrov odpadkov v obratu Publikus. Delo gasilcev so dodatno oteževale bale z odpadki, ki so bile naložene sedem metrov visoko. Nevarnosti za prebivalce in pitno vodo menda ni. Še vedno ni jasno, ali je bil požar podtaknjen.

Že šesti večji požar v zadnjih dveh letih To je bil sicer že šesti večji požar na slovenskih odlagališčih v zadnjih dveh letih. Serija požarov se je začela leta 2017, ko je zagorelo v skladišču nevarnih odpadkov Kemis na Vrhniki. Še istega meseca je zagorelo na Jesenicah, mesec dni kasneje so v Ljutomeru zagorele parafinske sveče, v Zalogu pri Straži plastika in les. Letos pa smo zabeležili tri požare, od tega dva v lenarški sortirnici Salomon.

Vsi ti požari so nastali na objektih, ki jim lokalna skupnost ni naklonjena. A v oči bodejo kupi odpadkov, ki bi jih zasebniki morali odpeljati na sežig v tujino. Ker pa je ta cene storitev zvišala, so se odpadki začeli kopičiti v naših sortirnicah. Zdaj se zato pojavljajo namigovanja, da lastniki odlagališč sami podtikajo požare z namenom nižanja stroškov.

Sanacija hale in odvod odpadkov jih bo drago stal

Na pogorišču v Suhadolah pri Komendi si je ekipa Planeta ogledala požgano halo, ki ni bila zavarovana. Za odvoz 90 odstotkov odpadkov, ki niso zgoreli in sanacijo hale bodo v zasebnem podjetju Publikus drago plačali. "Hala ni bila zavarovana, ker je bila še v postopku pridobivanja uporabnega dovoljenja. Za te preostale odpadke, ker so goreli, pa bomo morali plačati nekajkrat večjo ceno kot bi jo sicer, je povedal Gregor Kranjec iz podjetja Publikus.

Le naključje ali so požigi namerni?

Požari v skladiščih z odpadki pa so lahko tudi pot do zniževanja stroškov, posebno če so skladišča zavarovana. In ko se to zgodi večkrat, to ni več le naključje, pove okoljevarstvenik Uroš Macerl. "Vsak nadaljnji požar da več suma, da gre mogoče resno za namenske požige. Ampak seveda je tukaj samo policija tista, ki pove, kaj je bilo," pravi.

Publikus: Namigovanja so absurdna

Na policiji nam povedo, da preiskava še vedno poteka. Javna komunalna podjetja pomenljivo izpostavljajo, da so ti požari zgodili v zasebnih družbah. V Publikusu namigovanja da naj bi sami podtaknili požar in si tako znižali stroške za sežig odpadkov označijo za absurdna. Ne želijo komentirati izjav določenih predstavnikov javnih podjetij in nekdanjega ministra, se jim pa zdi to zelo nekorektno. To so laži, pravijo.

Foto: Siol.net

Sistemske spremembe bi se morale zgoditi na ravni države, so jasni v Publikusu. Konec maja v javno obravnavo prihaja sprememba odpadkovne zakonodaje, pove minister za okolje Simon Zajc. "In ena od teh uredb je prav uredba, ki določa pravila skladiščenja odpadkov, ki se lahko vnamejo, na odprtem. V tej uredbi imamo celo vrsto zahtev, kako visoko, kako široko, kje morajo biti požarni zidovi, kako je z odvajanjem teh voda," pojasni minister.

V Komendi 2000 ton mešane odpadne embalaže zaradi neurejenega sistem odvoza odpadkov v preteklosti, že šest mesecev čaka na najustreznejšega prevzemnika. Na ministrstvu za okolje upajo, da bodo problem rešili že jutri, ko se zaključi ponovljeni razpis.