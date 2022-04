Pozor: prihajajo nalivi, sodra, sneg in močni sunki vetra

Popoldne bo oblačno, od severa se bo proti jugu pomikal pas padavin z okrepljenim severnim vetrom in izrazito ohladitvijo. Sprva bodo vmes tudi posamezne nevihte. Meja sneženja se bo spuščala, predvsem na Notranjskem in Kočevskem do okoli 500 metrov nadmorske višine. Proti večeru bodo padavine na severu že ponehale. Na Primorskem bo zapihala zmerna do močna burja, napoveduje Agencija za okolje.