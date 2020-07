Pozor, popoldne in zvečer se obetajo močnejše nevihte

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Popoldne in zvečer bo ob prehodu hladne fronte nastalo nekaj močnejših neviht in krajevnih neurij, opozarja agencija za okolje (Arso).

Prve plohe bodo na severu nastale že zgodaj popoldne, do večera pa bodo zajele vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, na Primorskem zvečer burja.

Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na jugovzhodu do 32 stopinj Celzija.

Do nedelje zjutraj se bo razjasnilo, po kotlinah pa bo nastalo nekaj megle.

V nedeljo, ponedeljek in torek se obetajo večinoma sončni in hladnejši dnevi. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja, ki bo postopno slabela.