Požar v Domžalah: stanovalca potrebovala zdravniško oskrbo

V Domžalah je v torek popoldne zagorelo v stanovanjski hiši, ko se je pri kuhanju vnela posoda. Stanovalec je poskušal požar pogasiti, a je pri tem dobil opekline po telesu, odpeljali so ga v ljubljanski klinični center. Zdravniško oskrbo pa je zaradi zastrupitve z dimom potrebovala tudi stanovalka, ki je bila v istem objektu.

Kot so danes še sporočili s Policijske uprave Ljubljana, nobeden od njiju ni v smrtni nevarnosti.

Policisti so ob tem pojasnili, da so jih o požaru obvestili v torek nekaj po 15. uri. Stanovalec je želel požar pogasiti, a se je ta že razširil po prostoru, nazadnje so ga pogasili gasilci. V požaru je nastalo za nekaj sto evrov škode.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so še zapisali na ljubljanski policijski upravi.