Posledice Lepe Nataše: Črnčec na sodišču pogorel proti Toninu

Spor se je začel še v obdobju prejšnje vlade Marjana Šarca (LMŠ), ko je komisija za nadzor obveščevalnih služb, ki sta jo vodila Matej Tonin (NSi) in njegov takrat namestnik Žan Mahnič (SDS), začela preverjati zaposlitev Nataše Hribar na Sovi, za katero je novinar Bojan Požar pred tem poročal, da sta ji delo "zrihtala" Šarec in Črnčec. Preverjanja so bila za takratnega premierja Šarca precej nerodna, ker je bila v obveščevalni službi res zaposlena njegova znanka, in to na delovno mesto, za katero ni imela dovolj kvalifikacij, in s previsoko plačo.

Dodatno je vročo kri povzročilo, ko so parlamentarni nadzorniki začeli preverjati še nenavadno odstavljanje zahodnemu zavezništvu Nato naklonjenega poveljnika sil slovenske vojske Mihe Škerbinca, ki ga je tudi z nenavadnim obveščevalnim nadzorom tega sprožil obrambni minister Karl Erjavec (takrat DeSUS). Po teh preverjanjih so iz prejšnje vlade, ki jo je vodil Marjan Šarec, sekretar za nacionalno varnost pa je bil Damir Črnčec, sprožili več ovadb in preiskav proti Toninu in Mahniču. Nadzorovani so preiskovali in ovajali svoje nadzornike. Po več takšnih nenavadnih postopkih se je Tonin odzval z javnimi protesti, da Črnčec zlorablja državni aparat. Črnčec pa je Tonina zaradi tega tožil.

Sodba sodišča je takšna:

Del obsežne razlage sodišča, da tožbo Damirja Črnčeca zavrne, je med drugim tudi:

Sodišče je presodilo, da Tonin ni protipravno posegel v ugled, dobro ime in čast Črnčeca, da niso podani

pogoji za odškodninsko odgovornost, zato tožbeni zahtevek ni utemeljen "niti po temelju niti po višini". Protipravnost dejanja je eden od temeljnih pogojev civilnega delikta poleg vzročne zveze med dejanjem in nastalo škodo, samega nastanka škode in krivdne odgovornosti oškodovanca. Če le eden od teh pogojev, ki morajo biti kumulativno

podani, ni izpolnjen, deliktna oziroma odškodninska odgovornost ni podana. Ker že element protipravnosti ni podan, se

sodišče ni posebej opredeljevalo o obstoju drugih elementov "delikta".