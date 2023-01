Mengeška obvoznica znova prevozna

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste se je ponoči na mengeški obvoznici zgodila prometna nesreča, v kateri se je prevrnilo tovorno vozilo. Zaradi odstranjevanja posledic je zapora trajala približno štiri ure, zdaj pa je, kot so sporočili kamniški gasilci, odstranjena.

Ob 3.17 se je na relaciji Mengeš–Trzin v občini Mengeš v krožišču prevrnilo tovorno vozilo s prikolico, ki je prevažalo lesne sekance. Gasilci PGD Kamnik, Mengeš in CZR Domžale so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali po vozišču izteklo hidravlično olje, očistili vozišče, pomagali policiji ter delavcem avtovleke pri dvigu in nalaganju tovornega vozila. Zaradi odstranjevanja posledic nesreče je zapora trajala dalj časa.