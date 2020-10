Popoldne več sonca, nastajale bodo plohe #animacija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes zjutraj je deževalo, dopoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe. Na vzhodu Slovenije bo padavin malo.

Popoldne se bo delno zjasnilo, v zahodni polovici države pa bodo še nastajale posamezne plohe. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 14, drugod pa od 16 do 21 stopinj Celzija.

V torek več sonca, v sredo spet dež

V torek bo večinoma jasno, le v hribovitih krajih na zahodu bo mogoča kakšna ploha. Še bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 10, na Primorskem od 11 do 15, najvišje dnevne temperature pa od 14 do 20 stopinj Celzija.

V sredo bo sprva deževno, dež bo popoldne od severa povsod ponehal. Zapihal bo severnik, na Primorskem burja. V četrtek bo večinoma sončno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla, še napovedujejo vremenoslovci.