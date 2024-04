Ponoči iz neznanega razloga zagoreli vozili v Šiški

Požar so pogasili gasilci, policisti pa so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj dogodka. Z dozdajšnjimi ugotovitvami ogleda kraja požara in zbranimi obvestili so ugotovili, da sta iz do zdaj neznanega vzroka zagorela osebno vozilo ter kombi, ki sta bila parkirana ob stanovanjski hiši.

Policisti so z ogledom kraja kaznivega dejanja zavarovali sledi in nadaljujejo preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, so še sporočili.