Pomembno Fursovo obvestilo

Finančna uprava Republike Slovenije sporoča, da so jih zavezanci obvestili, da ponovno prejemajo prevarantska elektronska sporočila. Nekateri dobijo sporočila prek elektronske pošte, drugi prek telefona kot SMS.

Na Fursu opozarjajo, da na tovrstno elektronsko pošto in SMS-sporočila ne odgovarjajte, predvsem pa nikamor ne sporočajte in vpisujte svojih podatkov.

"V zadnjih mesecih smo javnost večkrat obveščali o sporočilih, ki naj bi jih dobili od Finančne uprave glede preplačila davka. Še vedno opozarjamo, da Finančna uprava tega nikoli ne izvaja na tak način in da gre za poskuse prevare in lažna sporočila," so zapisali v sporočilu.