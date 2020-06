Policisti iščejo lastnika gorskega kolesa Scott #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti so 6. junija 2020 na Valvasorjevi ulici v Mariboru zasegli gorsko kolo znamke Scott, tip Voltage, črno-sive barve, z nameščenimi pnevmatikami Continental. Če je vaše ali veste, čigavo je, sporočite policiji.

Kot so sporočili mariborski policisti, ima kolo prenarejeno številko okvirja, zaradi česar sumijo, da je ukradeno. "Če je to kolo vaše ali veste, čigavo je, se zglasite na Policijski postaji Maribor II, Cesta proletarskih brigad 75 v Mariboru ali pokličite na telefon 02/429 26 00, da kolo vrnemo lastniku," so še sporočili.

Foto: PU Maribor