Kranj vabi na 5. Scottov kolesarski dan

Profesionalni kolesarji se sicer že pripravljajo na veliki kolesarski praznik, ki ga klub že 50 let organizira zadnji vikend v juniju, rekreativni kolesarji pa se že veselijo 5. Scottovega kolesarskega dneva v Kranju, ki bo 26. maja.

Na kolesarskem dnevu so dobrodošli vsi, ne glede na to, kaj vozijo, lahko pridejo s poganjalčkom, cestnim, gorskim, treking ali ročnim kolesom, monociklom, BMX-om ali triciklom.

Odločite se za enega od maratonov: kratek otroški maraton po ulicah starega mestnega jedra ter maratona z dvema dolžinama. Vsi so netekmovalnega značaja.

Štart otroškega maratona po ulicah starega mestnega jedra (1 km): ob 11. uri.

Štart malega družinskega maratona (12 km): ob 12. uri.

Štart velikega družinskega maratona (47 km): ob 13. uri.

TRASA MALEGA MARATONA:

Štart malega maratona bo na Glavnem trgu v Kranju, nato bo pot kolesarje vodila skozi Primskovo proti Britofu, kjer trasa zavije proti Brdu in na Kokrici levo proti Rupi. Na križišču z Oldhamsko cesto znova zavije levo in po cesti Staneta Žagarja do križišča z Likozarjevo cesto, kjer se znova vrne proti Glavnemu trgu v mestno jedro Kranja.

TRASA VELIKEGA MARATONA:

Štart velikega maratona bo na Glavnem trgu v Kranju, nato pot vodi kolesarje proti Britofu in Visokem, kjer zavije desno in v Velesovem še enkrat desno proti Šenčurju. Nato vseskozi naravnost proti Voklemu in desno proti Hrastju. Od tam vseskozi naravnost do konca Ceste 1. maja, kjer znova zavije v drugi krog.

Kolesarji bodo ves čas vozili med prvim in zadnjim spremljevalnim vozilom ter ob spremstvu policije in zdravstvene službe. Maraton bo potekal pod mobilno oziroma popolno zaporo ceste, po kateri poteka trasa. Vse udeležence prosimo, da upoštevajo navodila organizatorja, policistov in redarjev.

Pestro dogajanje na 5. Scottovem kolesarskem dnevu:



otroke bo obiskal Kuža Pazi,

na voljo bodo različne delavnice in družabne igre, zabava, hrana in pijača.

Darila za udeležence: vsak udeleženec prejme vrečko z darili sponzorjev in spominsko medaljo, ki so jih prav za ta dogodek izdelali varovanci Centra Korak iz Kranja.

Glavna atrakcija: Scottov pump track in spretnostni poligon, kjer boste lahko preizkusili svoje spretnosti na kolesu.

Testiranje koles Scott, predstavili se bodo različni razstavljavci, hkrati pa bodo na maratonu prisotni vsi kolesarji Kolesarskega kluba Kranj,

Bogat srečelov: glavna nagrada srečelova bo kolo Scott.