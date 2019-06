Policisti prijeli več kot 50 migrantov in dva organizatorja

Policisti so v zadnjem dnevu med opravljanjem nalog varovanja državne meje prijeli več kot 50 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Največ dela so imeli policisti celjske, ljubljanske in novomeške policijske uprave. Policisti so med drugim odkrili tudi dva organizatorja nedovoljenih prehodov, ki se bosta srečala s preiskovalnim sodnikom.

Policisti ljubljanske policijske uprave so 16 tujcev, državljanov Sirije, Eritreje, Slonokoščene obale in Iraka, prijeli v naseljih Banja Loka in Novi kot. Postopkov z njimi še niso končali.

Na ljubljanski obvoznici ustavili pet Turkov

Na vzhodni ljubljanski obvoznici pa so ljubljanski policisti v ponedeljek v nočnem času ustavili osebno vozilo. Hrvaškemu vozniku, ki je v njem prevažal pet državljanov Turčije, so odvzeli prostost in ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Vseh pet Turkov je zaprosilo za mednarodno zaščito, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Novomeški policisti so med opravljanjem nalog v krajih Prilipe in Omota izsledili in prijeli pet državljanov Sirije, tri državljane Alžirije, tri državljane Tunizije, dva državljana Palestine, državljana Maroka in državljana Egipta, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Na Celjskem prijeli 10 mladoletnih Afganistancev

Celjski policisti so medtem izsledili 13 državljanov Afganistana, med katerimi je bilo kar 10 mladoletnih. Prijeli so jih na območju Dobovca, v bližino meje pa jih je s kombiniranim vozilo pripeljal državljan Romunije. Na hrvaški strani jih je odložil, da so peš prečkali reko Sotlo, nato pa jih nameraval na slovenski strani spet naložiti v vozilo. Romunu so policisti odvzeli prostost in ga bodo kazensko ovadili, afganistanski državljani pa so zaprosili za mednarodno zaščito, so zapisali na PU Celje.

Prav tako so pri nedovoljenem prečkanju meje celjski policisti zalotili še pet državljanov Kosova, in sicer družino s tremi mladoletnimi otroki, ki so jih po opravljenih postopkih vrnili hrvaškim varnostnim organom. Njihovega voznika, državljana Kosova, so oglobili.

Na območju Policijske uprave Koper so od ponedeljka zjutraj obravnavali en nedovoljen prehod državne meje. Državljana Maroka so obravnavali kozinski policisti in ga bodo danes vrnili na Hrvaško, so sporočili s PU Koper.