Policija za podaljšanje nadzora na mejah s Hrvaško in Madžarsko

Policija je podala predlog, da država začasni notranji nadzor na mejah s Hrvaško in Madžarsko s ponedeljkom podaljša še za 20 dni, je na novinarski konferenci povedal direktor uprave uniformirane policije na Generalni policijski upravi Marko Gašperlin. Večjih čakalnih dob zaradi nadzora do zdaj niso zabeležili.

Po besedah Marka Gašperlina je policija od 21. oktobra, ko je uvedla notranji nadzor na mejah, zavrnila vstop v državo 291 državljanom tretjih držav, ker niso izpolnjevali pogojev zanj. Pogojev niso izpolnjevali bodisi ker niso imeli ustreznih dokumentov bodisi so prekoračili dolžino bivanja. V določenih primerih je šlo tudi za grožnjo javnemu redu in miru ter notranji varnosti države.

Odkrili in obravnavali so 54 kaznivih dejanj, povezanih s prehodom meje, pri čemer je šlo praviloma za organizatorje nezakonitih prehodov meje, pa tudi za ponarejene dokumente in ukradena vozila. Obravnavani so 438 prekrškov, pri čemer je šlo večinoma za kršitve zakona o tujcih oz. zakona o nadzoru državne meje.

"Pomemben podatek, ki kaže na učinkovitost dela policije in upravičenost uvedbe nadzora, so tudi ukrepi, izvedeni na podlagi vpisov v schengenski informacijski sistem. Teh je bilo v tem času kar 187," je dejal. Ob tem je šlo za t. i. poizvedovalno kontrolo, razpise organov drugih držav z željo pridobitve naslova, prepoved vstopa, predhodno izdajo odločbe o zavrnitvi in podobno, je pojasnil.

Pri mejnem nadzoru so ugotovili tudi 436 ostalih prekrškov, večinoma povezanih z varnostjo cestnega prometa, javnega reda in miru, prepovedanega orožja in podobno.

Večjih čakalnih dob zaradi nadzora, vsaj tistih, ki bi presegale pol ure, do zdaj po besedah Gašperlina niso zabeležili: "Prišlo je le do nekaj krajših čakalnih dob na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje na meji s Hrvaško in avtocestnem mejnem prehodu Pince na meji z Madžarsko."

Je pa glede na to, da se počasi približujejo prazniki, ko se poveča tudi promet, vse potnike, ki prestopajo mejo, Gašperlin pozval, naj imajo v izogib čakalnim vrstam s sabo veljavne dokumente, ki jih po potrebi tudi pokažejo.

Začasni nadzor lahko podaljšujemo do dveh mesecev

Slovenija lahko po besedah Gašperlina začasni notranji nadzor na mejah na trenutni pravni podlagi podaljšuje do dveh mesecev. V kolikor bo potreba po podaljšanju po dveh mesecih še obstajala, "pa bo treba iti na drugo pravno podlago, ki zahteva bistveno bolj zahteven postopek, ko mora država ukrepe bistveno bolj utemeljiti". "Če se trenutni položaj ne bo bistveno spremenil v pozitivno smer, lahko pričakujemo tudi razmišljanja v to smer. Ni pa to odvisno zgolj od nas," je dejal.

Slovenija je mejni nadzor konec oktobra uvedla po odločitvi Italije o nadzoru na slovenski meji. Podobno kot Italija je tudi Slovenija med razlogi za odločitev o začasni ponovni uvedbi nadzora navedla grožnje javnemu redu in notranji varnosti v EU, razmere na Bližnjem vzhodu in v Ukrajini ter preprečevanje terorizma.

Visoka raven nezakonitih prehodov

Eden od pomembnih razlogov so bili nezakoniti prehodi meje. Po besedah Gašperlina je policija letos do ponedeljka obravnavala 52.506 nezakonitih prehodov meje, večji del na meji s Hrvaško. Pri tem je bilo največ državljanov Afganistana, Maroka, Pakistana, Bangladeša in Rusije.

Nezakoniti prehodi so se izrazito povečali julija, avgusta in septembra, z oktobrom pa se položaj umirja. "Raven je kljub temu še vedno visoka, približno 1000 na tedenski ravni, a ne narašča več," je povedal. Letos je policija ujela tudi že 368 organizatorjev nezakonitih prehodov meje.