Policija bo kupila helikopter, zdravstveno ministrstvo še molči #video

Policija bo kupila nov helikopter, ki bo imel medicinsko opremo za reševanje in prevoz ponesrečencev. Helikopter ne bo poceni, vendar naj bi bil nujen, ker so stari dotrajani. Toda na policiji so razpis objavili, še preden se je o tem izreklo ministrstvo za zdravje, so poročali v oddaji Planet Danes na Planet TV.