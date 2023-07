Pogrešan je 39-letni Mitja Tadej Turšič iz Ljubljane

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policisti policijske postaje Ljubljana Vič so bili danes obveščeni, da svojci pogrešajo 39-letnega Mitjo Tadeja Turšiča iz Ljubljane. Visok je okoli 195 centimetrov, srednje postave, kratkih črnih las, temno rjavih oči, nazadnje oblečen v črne dolge hlače, temno majico s kratkimi rokavi in obut v črne športne copate. Nazadnje so ga videli v ponedeljek na Viču.