Pogrešan je 19-letni Bor Razinger iz Mokronoga

S policije sporočajo, da svojci od nedelje pogrešajo 19-letnega Bora Razingerja iz Mokronoga. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je odšel peš od doma neznano kam. Bor je visok okoli 175 centimetrov, je vitke postave, ima modre oči in rjave, krajše pristrižene lase. Oblečen je bil v siva športna oblačila in jakno modre barve, obut pa je bil v rjave pohodne čevlje.