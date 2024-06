Pogrešan 67-letnik iz Ljubljane

Svojci od zjutraj pogrešajo 67-letnega Dragana Dakića iz Ljubljane. Pogrešani je visok okoli 170 centimetrov, srednje postave in svetlih las. Nazadnje je bil oblečen v temno jakno in hlače zelene barve, obut pa je v črne športne copate. Gre za osebo, ki potrebuje zdravniško pomoč, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.