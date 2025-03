Pogrešajo Tajo iz Ljubljane

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so bili obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletno Tajo Hočevar iz Ljubljane. Taja je visoka okoli 160 cm, ima dolge temne lase in nohte pobarvane z roza barvo. Oblečena je v sive športne hlače, siv pulover in roza majico. Obuta je v bele športne copate z Nike znakom.