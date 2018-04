Pogrešajo 84-letno oskrbovanko doma v Šmarjeških Toplicah

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Policiste so danes okoli 9. ure obvestili, da je iz doma za starejše občane v Orešju v občini Šmarješke Toplice okoli 6.30 neznano kam odšla njihova oskrbovanka. 84-letna Marija Krušič, ki potrebuje redno zdravstveno oskrbo, je dom zapustila peš. Oblečena je bila v pulover rdeče barve in temnosive hlače, obuta pa v rdeče natikače.

Policisti so takoj takoj začeli iskalno akcijo, tudi s pomočjo policijskega helikopterja. Do tega trenutka jim pogrešane še ni uspelo najti, so sporočili novomeški policisti.

Policisti prosijo vse, ki bi pogrešano videli, naj to takoj sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon 080-1200.