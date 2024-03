Pogrešajo 25-letnika iz okolice Celja. Ste ga videli?

Od ponedeljka svojci pogrešajo 25-letnega Luko Stepišnika iz Latkove vasi. Od doma se je v popoldanskih urah odpeljal z osebnim vozilom Renault Clio, sive barve, registrskih številk LJ UO 05J. Nazadnje so ga videli v Zaprešiću na Hrvaškem, so danes sporočili iz Policijske uprave Celje.

Pogrešani Luka Stepišnik je visok okoli 175 centimetrov in ima krajše pristrižene temno rjave lase. Najverjetneje je oblečen v zelene športne hlače in črno jopico s kapuco. Obut je v sive športne copate, so sporočili s policije.

Policija prosi vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da jih pokličejo na telefonsko številko 113 ali obvestijo najbližjo policijsko postajo.