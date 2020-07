Poglejte v nebo, naslednja priložnost za Zemljane šele čez 6.800 let

Zemljani smo v teh dneh priča edinstvenemu nebesnemu pojavu. Ob večerih in v jutranjem svitu lahko opazujemo komet Neowise, ki so ga odkrili marca letos. Naslednjo priložnost za opazovanje kometa, ki je viden tudi s prostim očesom, bodo Zemljani imeli šele čez 6.800 let.

Komet Neowise je 27. marca letos odkril ameriški vesoljski teleskop Wise, po katerem ima tudi ime (uradno ime kometa je sicer C/2020 F3 (NEOWISE)). Gre za najsvetlejši komet od kometa Komet Hale-Bopp, ki je mimo Zemlje potoval leta 1997.

Komet Neowise naj bi bil najbolj viden okoli 23. julija, ko bo najbližje Zemlji (od Zemlje bo oddaljen le 103 milijone kilometrov), čeprav je treba poudariti, da lahko ob približevanju Zemlji tudi zbledi ali pa še bolj zažari.

Po 23. juliju bo komet vedno manj viden. Kako dolgo ga bomo Zemljani še lahko opazovali, je težko napovedati, ocenjuje se, da bi lahko bil viden do sredine avgusta.

Naslednjič šele čez več tisoč let

Naslednjič bo komet v bližini Zemlje čez več tisoč let, znanstveniki ocenjujejo, da bi se to lahko zgodilo čez 6.800 let.

Ameriška vladna agencija NASA je izdala navodila, kako opazovati komet s severne poloble, kamor spada tudi Slovenija:

komet opazujte s točke, ki je čim dlje od mestnih luči,

takoj po sončnem zahodu poglejte pod veliki voz na severozahodu,

komet opazujte z daljnogledom ali teleskopom, saj bo pogled na komet tako najlepši.

Komet se z vsakim dnem pomika višje po obzorju, kot je razvidno iz Nasine grafike spodaj.

Na spletni strani Kvadabra.net so naredili grafiko, ki prikazuje, kje na nebu bo komet viden na določen dan. Foto: NASA

Tudi na spletni strani Kvadabra.net so naredili grafiko, ki prikazuje, kje na nebu bo komet viden na določen dan.

Foto: kvarkadabra.net

Ostanki iz časa nastanka Osončja



Kometi so ostanki iz časov nastanka Osončja pred 4,6 milijarde let. Gre za majhna telesa pretežno iz ledu, podobna asteroidom, ki pa se od njih ločijo po dolgem repu (komi), usmerjenem stran od Sonca. Od tu tudi ime repatica. Tirnica kometa lahko seka tudi tirnico Zemlje. Ko potuje Zemlja skozi področje z delci, ki jih je zapustil komet, se pojavi meteorski roj, piše STA.

Mini slovarček



METEOROID: manjša, pretežno kamnita gmota, ki kroži okoli Sonca.

ASTEROID: večja, pretežno kamnita gmota, ki kroži okoli Sonca.

KOMET: tako kot meteoroid in asteroid kroži okoli Sonca, a je v primerjavi z njima sestavljen pretežno iz ledu in prahu ter ima značilen rep.

METEOR: svetlobni pojav, ki spremlja pot meteoroida skozi ozračje.

METEORIT: ostanek, ki pade na tla.

ASTEROIDNI PAS: skupek asteroidov in meteoroidov, ki krožijo po tirnici med Marsom in Jupitrom.

