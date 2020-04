Po toplem koncu tedna v torek napovedujejo sneženje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo sprva pretežno jasno, na severovzhodu občasno zmerno oblačno. Sredi dneva in popoldne bo nekaj oblačnosti občasno tudi drugod. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 stopinj Celzija. V torek se bo meja sneženja spustila do nižin.

V nedeljo bo pretežno jasno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, v nekaterih alpskih dolinah ter po mraziščih Notranjske in Kočevske okoli 0, najvišje dnevne od 20 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh agencije za okolje (Arso).

Povsod po Sloveniji je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Do torka zjutraj se bo meja sneženja spustila do nižin

V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, predvsem bo veliko koprenastih oblakov. Pihal bo jugozahodnik. Do torka zjutraj bodo padavine od severa zajele večji del Slovenije in čez dan ponehale. Meja sneženja se bo prehodno lahko spustila precej nizko. Zapihal bo okrepljen severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno se bo ohladilo.

Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji ob šibkih severozahodnih vetrovih zadržuje topel in dokaj suh zrak.

Danes in v nedeljo bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in spodbuden, še navaja Arso.