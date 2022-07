Mestna občina Ljubljana (Mol) je prenovila otroško igrišče pri ribniku v parku Tivoli. Otroke čakajo sodobna igrala, s katerimi zagotavljajo varno igro, so sporočili z Mestne občine Ljubljana (Mol). Investicija je stala skoraj 900 tisoč evrov brez DDV, dela so trajala približno štiri mesece. Jeseni bodo posejali še travo in ob teniških igriščih uredili še pasji park.

S prenovo otroškega igrišča v Tivoliju pri ribniku, ki je med vsemi javnimi igrišči v Ljubljani verjetno najbolj obiskano, so ugodili številnim pobudam, v katerih so meščani in obiskovalci izpostavili svoje želje po posodobitvi ali zamenjavi igral ter dodatnih vsebinah.

Kot so pojasnili na Mol, priljubljeni zipline ostaja del igrišča. Foto: MOL

Med novimi igrali so tudi vodna, več igral je prilagojenih otrokom z oviranostmi. V okolici so zasadili 20 novih dreves, namestili nove klopi, koše za odpadke in pitnik. Travo bodo posejali naknadno, ko bodo vremenske razmere ustrezne, so v sporočilu za javnost zapisali na Molu.

Med novimi igrali so tudi vodna, več igral je prilagojenih otrokom z oviranostmi. Foto: MOL

Ob prenovi niso pozabili na kulturno dediščino

Zasnova nove ureditve otroškega igrišča Tivoli, ki jo je izdelalo podjetje LUZ, d.d., se navezuje na predhodno ureditev po načrtih Dušana Ogrina in Davorina Gazvode ter jo dopolnjuje. Hkrati upošteva osnovno idejo arhitekta Borisa Kobeta, učenca Jožeta Plečnika, ki je večje predelave območja okrog ribnika načrtoval leta 1942.

Ureditev igrišča ohranja vse prej oblikovane reliefe in sledi oblikovni ideji ureditve iz devetdesetih let, ko je bilo igrišče nazadnje celovito urejeno. "Igrala na njem smo redno vzdrževali, a so se z leti obrabila, zato je bilo igrišče nujno osvežiti," so pojasnili.

Investicijo v vrednosti skoraj 900 tisoč evrov so zaključili v približno štirih mesecih. Foto: MOL

Zabava z vodo v zelenem okolju

"Posebnost na igrišču so nova vodna igrala na tlakovanem griču, s katerega se voda po dveh kanalčkih vijugasto izteka vzdolž peskovnika. Voda med drugim teče tudi čez skalo, v katero je vrezan zmajček," je izpostavila projektantka Urška Kranjc.

Posebnost na igrišču so nova vodna igrala na tlakovanem griču. Foto: MOL

Svoje igrišče bodo dobili tudi kosmatinci

Na nekaterih območjih so ob na novo zasajenem zelenju postavili začasno ograjo, da se rastline in prst utrdijo. Obiskovalce zato prosijo, da ne hodijo po teh površinah. Za pse v Tivoliju urejajo pasji park, zato prosijo, da se ne zadržujejo na otroškem igrišču, kolesa naj bodo parkirana na za to predvidenih stojalih, je na današnji novinarski konferenci izpostavil tudi župan Zoran Janković.