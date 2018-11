Po enem letu našli podmornico

Argentinska mornarica je sporočila, da so okoli 800 metrov pod gladino Atlantskega oceana našli podmornico ARA San Juan. Podmornico s 44 mornarji na krovu so pogrešali vse od lanskega novembra, ko se je za njo izgubila vsaka sled. Da gre za pogrešano podmornico, je na Twitterju potrdilo tudi tamkajšnje obrambno ministrstvo.

Severnoameriška družba Ocean Infinity je pogrešano plovilo našla v četrtek, le 48 ur pred tem, ko je nameravala iskanje opustiti, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Stik s podmornico so izgubili 15. novembra lani. V obsežno iskalno akcijo se je vključilo več kot deset držav, tudi Rusija in ZDA. Dva tedna po izginotju je argentinska mornarica sporočila, da je opustila reševalno akcijo, saj so opustili upanje, da je kdo preživel. Osredotočili so se na iskanje razbitin, a vse do četrtka brez uspeha.

Argentinska vlada je sicer januarja na pritiske svojcev izginulih članov posadke ponudila 4,8 milijona dolarjev za informacije, ki bi jim pomagale najti izginulo plovilo.

Številne pomanjkljivosti podmornice

Pogrešana dizelska podmornica je bila na rutinski poti iz mornariškega oporišča Ushuaia na skrajnem jugu Argentine v Mar del Plato. Zadnje sporočilo s podmornice se je pred prekinitvijo radijske povezave nanašalo na kratek stik, ki ga je povzročil vdor morske vode v prezračevalni sistem.

Sodnik, ki je preiskoval izginotje podmornice, je sicer že pred tem ocenil, da je imela podmornica, ki je bila leta 1983 zgrajena v nemškem pristanišču Emden, številne pomanjkljivosti, še piše DPA.