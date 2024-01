Planinske brihte in Neustrašna gorska učenjaka zasijali v polnem sijaju

Ponosne osnovnošolske državne prvakinje na 34. tekmovanju Mladina in gore so 20. januarja v Šenčurju postale Planinske brihte (PD Medvode) pred dvojcem iz PD Litija: Gorskimi podmornicami na drugem in Sitarjevškimi mukicami na tretjem mestu. Srednješolska odličja so si razdelili zmagovalca Neustrašna gorska učenjaka (PD Kranj), drugouvrščena Dehteča sezamova hribolazca (PD Litija) in tretja Blejska hribolazca (PD Bled).

Osnovna šola Šenčur je bila tretjo januarsko soboto pravo mravljišče mladih planincev in njihovih mentorjev na 34. državnem tekmovanju Mladina in gore, najbolj uveljavljeni planinski preizkušnji za mlade iz znanj, veščin in izkušenj z vseh področij in oblik planinskega delovanja, ki že več kot tri desetletja osnovnošolce pripravlja na varnejši in samostojen obisk gora, letos pa so osmič svoje poznavanje planinstva pokazali tudi srednješolci. Mladina in gore ni zgolj tekmovanje, ampak tudi priložnost za druženje in pridobivanje planinskega znanja za življenje. V kraju lanskih zmagovalcev, kjer sta sobotni utrip narekovala občudovanja vredno planinsko znanje in dobra volja okrog sto tekmovalcev, so 34. državno tekmovanje MIG organizirali Planinska zveza Slovenije, Mladinska komisija PZS, Zavod za šport RS Planica, Planinsko društvo Kranj, Osnovna šola Šenčur in Zavod za turizem Kranj.

Finale 34. državnega tekmovanja Mladina in gore v Šenčurju v obliki kviza, ki je bil zahteven zalogaj znanja za vse zbrane. Foto: Manca Ogrin/PZS

Kako pomembno je znanje in raziskovanje, je planinski mladeži na srce položil skriti gost Dušan Škodič, raziskovalec planinske zgodovine, član uredniškega odbora Planinskega vestnika in avtor več knjig.

Tri- in štiričlanske ekipe osnovnošolcev in dvočlanske ekipe srednješolcev so tekmovanje začele dopoldne s testi iz planinskega znanja, ki so ga mladi pridobivali v planinskih krožkih in med udejstvovanjem v planinstvu. V finalni del državnega tekmovanja za osnovno šolo se je uvrstilo šest najboljših ekip, ki so v finalu v obliki kviza odgovarjale na vprašanja iz Planinske šole in dodatnega gradiva o 70. obletnici vzpona na Everest. Znajti so se morale tudi v praktičnih nalogah iz prve pomoči in planinskih vozlov.

Za naslov državnih prvakov se je v osnovnošolski kategoriji potegovalo 18 ekip, šesterica najboljših v finalu v živo, ki je bil zahteven zalogaj znanja za vse zbrane. Zmage se je veselila ekipa Planinske brihte (PD Medvode) pred drugouvrščenimi Gorskimi podmornicami (PD Litija) in Sitarjevškimi mukicami (PD Litija) na tretjem mestu. Na četrto mesto so se uvrstili Prežvekani čigumiji (PD Gornja Radgona), na peto Taborski sokoli (PD Tabor) in na šesto Poredni angelčki (PD Javornik - Črni vrh nad Idrijo).

Kako pomembno je znanje in raziskovanje, je planinski mladeži na srce položil skriti gost Dušan Škodič. Foto: Manca Ogrin/PZS

Ponosne osnovnošolske državne prvakinje Manja Goslar, Karin Jakša Jovanovski, Sara Mis in Viktoria Ana Šušteršič, ki so si nadele ime Planinske brihte, so na tekmovanju Mladina in gore prvič sodelovale lani, ko jih je navdušila mentorica Mojca Resnik in so bile šeste, letos pa so se izjemno veselile svojega uspeha: "Ne moremo verjeti, kar nismo še dojele, da smo zmagale. Res smo presrečne in presenečene. Pokazati smo morale veliko praktičnega znanja, ki ga pridobimo na planinskem krožku, taborih, izletih in na pripravah z mentorico Mojco, ki nam res odlično predstavi vsebine. Mladina in gore ni le tekmovanje, ampak znanje za življenje, saj rade hodimo v gore, kjer se veliko naučimo in tudi sprostimo."

Kot so še povedale medvoške sedmošolke, vse obiskujejo planinski krožek, izlete in planinske tabore PD Medvode, veliko hodijo v gore tudi s starši, za tekmovanje pa so imele z mentorico enkrat tedensko tudi posebne priprave. Resnikova je zbolela, zato je tekmovalke spremljala njena desna roka Katja Porčnik Gortnar, zelo ponosna, da je del te zgodbe: "Dekleta so dobra ekipa, prijateljice, držijo skupaj, so visoko intelektualno sposobne in planinske stvari jih zanimajo - mislim, da je to zmagovalna kombinacija. V planinskem krožku smo zelo dejavni in z motivacijo nadgrajujejo že pridobljeno znanje."

Šesterica najuspešnejših osnovnošolskih ekip na 34. državnem tekmovanju Mladina in gore z mentorji, koordinatorico tekmovanja Brigito Čeh, načelnico Mladinske komisije PZS Ano Skledar in podpredsednikom PZS Romanom Ponebškom. Foto: Manca Ogrin/PZS

Na osmem tekmovanju Mladina in gore za srednješolce se je v Litiji pomerilo 11 srednješolskih ekip. Zmago sta slavila Neustrašna gorska učenjaka (PD Kranj), drugo mesto sta si prislužila Dehteča sezamova hribolazca (PD Litija) in tretje Blejska hribolazca (PD Bled). Na četrtem mestu je bila dvojica Stena (PD Idrija), na petem Subuwu (PD Litija), na šestem pa Podkošutarska golcarja (PD Tržič). Finalisti so se morali izkazati tako v teoretičnem planinskem znanju kot pri praktičnih nalogah iz planinskih vozlov in prve pomoči. Foto: Manca Ogrin/PZS

Neustrašna gorska učenjaka, srednješolska zmagovalca Klara Svetelj in Gaj Strelec, sta bila lani v ekipi osnovnošolskih državnih prvakov, tako da zmagovito nadaljujeta v starejši konkurenci: "Najpomembneje za uspeh se nama zdi, da izluščiš bistvene podatke, da stvari povezuješ in razumeš - in da jih znaš uporabiti. Vesela sva zmage, a tekmujeva predvsem zato, ker se pri tem zabavava, pokaževa svoje znanje in spoznava nove prijatelje." Prekaljena tekmovalca je že prejšnja leta na Mladino in gore pripravljala mentorica Maja Sirše, letos pa sta planinsko znanje večinoma brusila sama in se pri pripravah pridružila tudi osnovnošolski ekipi.