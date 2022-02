Pismo o Golobu: zakaj Šarec, Mesec in Bratuškova molčijo?

Stranke KUL in predsednika stranke DeSUS Ljuba Jasniča smo vprašali, ali so prejeli pismo upokojenca Rudolfa Horvata o tem, kako je bil nekdanji predsednik uprave GEN-I Robert Golob izbran za novi obraz levice, in kako pismo komentirajo. Na naše vprašanje so se odzvali le v stranki SD in nam potrdili, da so pismo prejeli. Jasnič pa nam je zatrdil, da omenjenega pisma niso dobili. Preostale stranke se niso odzvale.