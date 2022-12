Pirc Musarjeva je še poudarila, da je ponosna na Slovenijo gasilcev in gasilk, prostovoljcev in prostovoljk, srčnih zdravstvenih delavcev in negovalk, izjemnih inovatorjev in podjetnikov, vrhunskih znanstvenic in znanstvenikov, sijajnih umetnic in umetnikov, športnic in športnikov, ki nam vedno znova prinašajo veselje. In ponosna je na vse tiste prebivalke in prebivalce, ki se ozirajo, nesebično pomagajo ranljivejšim in ne sodijo.

Pirc Musarjeva je še poudarila, da je ponosna na Slovenijo gasilcev in gasilk, prostovoljcev in prostovoljk, srčnih zdravstvenih delavcev in negovalk, izjemnih inovatorjev in podjetnikov, vrhunskih znanstvenic in znanstvenikov, sijajnih umetnic in umetnikov, športnic in športnikov, ki nam vedno znova prinašajo veselje. In ponosna je na vse tiste prebivalke in prebivalce, ki se ozirajo, nesebično pomagajo ranljivejšim in ne sodijo. Foto: Ana Kovač

Leto 2022 je bilo leto solidarnosti, pa tudi leto aktivnih državljank in državljanov, poguma in boja za pravičnost, v poslanici ob novem letu ugotavlja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Za leto 2023 državljankam in državljanom, prebivalkam in prebivalcem Slovenije želi, da bi bilo svetlo, leto pozitivizma, zdravja, veselja in prijaznosti.

Leto 2022 je bilo po besedah predsednice tudi leto športnih uspehov, prebojev v znanosti, medicini in odličnosti v kulturi. "Leto, ko smo v Sloveniji ženske skočile daleč in splezale visoko. Najprej Urša Bogataj in Janja Garnbret, za njimi ženske v politiki," je dejala Pirc Musarjeva v poslanici, ki so jo nocoj predvajali na Televiziji Slovenija.

Kot je dodala, je bilo to tudi leto tihih porazov in odhodov. "Letos nas je zapustil veliki Boris Pahor, človek, ki je videl največje strahote 20. stoletja in pred njimi svaril v 21. stoletju. A so ga številni preslišali. Premnogi so letos premladi umirali zaradi vojn in nasilja ne le na vzhodu Evrope, tudi drugod po svetu," je opozorila Pirc Musarjeva.

Leto, ko je narava pokazala svojo moč

Spomnila je, da je v tem letu narava spet pokazala svojo moč. Kot pravi, so suša in požari, ki so divjali na Krasu, prinesli strah pred mogočnostjo naravnih nesreč in ponos ob odzivu prostovoljnih gasilcev in gasilk, prebivalk in prebivalcev Slovenije. "Požar na Krasu je uničil rastje na Krasu, a prinesel spoznanje, da v vsakem od nas lahko zraste nekaj velikega. Spoznanje, kako solidarni in srčni smo. Prinesel spoznanje o velikem srcu v sicer geografsko majhni državi," je poudarila predsednica.

Ob tem je navedla besede humanitarke Anite Ogulin, ki je pred časom dejala: "Ne vem, ali se kot družba zavedamo, da vse, kar vlagamo v sočloveka, on vrne ne le enkrat, trikrat, večkrat." Pri tem pa je še dodala, da se je treba ozirati okoli sebe ter biti sočuten in solidaren. Če tega ne zmoremo, pa naj vsaj ne sodimo.

