Nataša Pirc Musar potrdila: Tega ne bom počela

"Predsednica republike Nataša Pirc Musar 1. januarja ne bo obiskovala novorojencev v porodnišnicah, ker, tudi izhajajoč iz lastne izkušnje, meni, da je to prvenstveno intimni dogodek vsake družine, ki mora imeti čas, da se poveže in da si mati in novorojenec tudi fizično opomoreta od poroda," so po poročanju Zurnala24 potrdili v uradu predsednice.

V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije so sicer prejšnji teden pozvali politike, župane, druge javne osebe in vodstva zdravstvenih zavodov, naj ne obiskujejo porodnic v porodnišnicah in bolnikov v bolnišnicah. Menijo, da gre za nepotreben populizem politikov, za motenje zasebnosti ter kršenje pravic bolnikov in zaposlenih.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, delovna skupina za nenasilje v zdravstveni in babiški negi, ki že več kot 20 let deluje pri Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, politike, župane, druge javne osebe in vodstva zdravstvenih zavodov ob prihajajočih novoletnih praznikih poziva k prekinitvi v preteklosti utečene prakse obiskovanja porodnic v porodnišnicah in bolnikov v bolnišnicah. Po njihovem mnenju gre za neprimerno prakso.

"Politična in medijska pozornost v porodnišnicah in bolnišnicah sta odveč"

"Trenutki po porodu pripadajo materi, otroku in očetu, ranljivih bolnikov prav tako ni treba javno izpostavljati. Politična in medijska pozornost v porodnišnicah in bolnišnicah sta odveč in sta strokovno, etično in pravno sporni – če ne nesprejemljivi," je opozorila članica omenjene delovne skupine Darinka Klemenc. Poleg tega obstaja po njenih navedbah v zimskem času večja možnost različnih respiratornih okužb in okužb z novim koronavirusom, ki lahko ogrozijo zdravstveno stanje porodnic, novorojenčkov in drugih bolnikov.

Kot so še navedli, slovenska in evropska zakonodaja ter kodeksa poklicne etike medicinskih sester in babic govorijo o zaščiti, varovanju podatkov in zasebnosti, dostojanstvu, empatiji, spoštljivem in strokovnem pristopu do pacientov. "V delovni skupini zato pozivajo tudi vodstva porodnišnic in drugih zdravstvenih zavodov ter zdravstvene delavce k razmisleku o spornih vidikih opisane prakse. Dolžnost stroke je skrbeti za strokovnost, zasebnost, dostojanstvo in psihofizično dobro počutje vseh bolnikov," so še zapisali v sporočilu.