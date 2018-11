Pijana voznica se je pred policisti pretvarjala, da je bolna

Škofjeloški policisti so v soboto opoldne obravnavali voznico, ki je nevarno in nezanesljivo vozila iz Medvod proti Škofji Loki, kjer so jo ustavili.

Policisti so voznici odredili preizkus alkoholiziranosti, ki se ga je s prepričljivimi izgovori začela izogibati. Zaradi domnevno hudih bolečin v trebuhu in histerije so voznico na kraju pregledali reševalci, ki so ugotovili, da je samo hlinila bolezen in da z njo ni nič narobe. Preizkus alkoholiziranosti je naposled opravila, naprava pa je pri njej pokazala kar 0,87 mg/l alkohola.

Ostala je brez vozniškega dovoljenja

Policisti so ji odvzeli vozniško dovoljenje in ji prepovedali nadaljnjo vožnjo. Zaradi hujšega prekrška bo o njenem početju z nujnim obdolžilnim predlogom obveščeno tudi pristojno okrajno sodišče, policisti pa bodo zanjo predlagali tudi trajen odvzem vozniškega dovoljenja.