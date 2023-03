Pečečnik glede parcele z vrtovi: Razsodbo višjega sodišča imamo za neustavno

"Ustava Republike Slovenije v 155. členu ne dopušča retroaktivnosti pri uporabi zakonov, zato nas čudi, da je višje sodišče pri svoji razsodbi uporabilo princip retroaktivnosti, in sicer z uporabo Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL). ZVEtL je namreč stopil v veljavo skoraj leto dni po prenosu lastninske pravice z Mestne občine Ljubljana na Bežigrajski športni park skladno s takrat veljavno zakonodajo. Zaradi retroaktivnega pristopa menimo, da je razsodba neustavna," je zapisal v odzivu in dodal: "Še vedno verjamem, da bomo prišli do konca, ki bo pravičen."

Mogoča le še vložitev predloga za revizijo

Odločitev sodišča je vezana na parcelo, ki jo je Mestna občina Ljubljana (Mol) kot svoj delež vložila v podjetje Bežigrajski športni park (BŠP). Prebivalci naselja Fond so postopek ugotovitve skupnega pripadajočega zemljišča začeli jeseni 2009. Kot je v njihovem imenu v ponedeljek sporočila Karmen Stariha, je višje sodišče v vseh točkah zavrnilo pritožbi in potrdilo dozdajšnje ugotovitve ter odločitve.

"S to odločitvijo višjega sodišča je sklep o ugotovitvi skupnega pripadajočega zemljišča postal pravnomočen, etažni lastniki v Fondu pa smo tudi pravnoformalno postali lastniki skupnih zemljišč v naselju," je še zapisala Karmen Stariha. Kot je pojasnila, pritožba na sklep v okviru rednih pravnih sredstev ni več mogoča, nasprotna stran ima le še možnost vložitve predloga za dopustitev revizije.

Na sodbo višjega sodišča se je v torek odzval ljubljanski župan Zoran Janković in napovedal, da bo Mol vložil pobudo za revizijo. Napovedal je tudi, da se bodo predstavniki Mola še v tem tednu srečali s partnerji projekta Pečečnikom in Olimpijskim komitejem Slovenije.

Trenutno sicer na ministrstvu za naravne vire in prostor v ponovljenem postopku odločajo o gradbenem dovoljenju za projekt BŠP.