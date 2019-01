Pahor: Tako za preoblikovanje volilnih okrajev kot za njihovo ukinitev za zdaj ni zadostne podpore

Vodje strank in predsednik republike Borut Pahor so sklenili, da bodo do počitnic skušali pripraviti predlog dveh sprememb volilne zakonodaje.

Le s 46 glasovi lahko spremenijo volilne okraje in zgolj odpravijo neustavnost, vsaj 60 glasov pa je nujnih za ukinitev okrajev in uvedbo preferenčnega glasu. Noben predlog pa za zdaj nima ustrezne podpore.

Pahor je po današnjem srečanju s prvaki strank v predsedniški palači spomnil, da je ustavno sodišče ugotovilo neustavnost pri območjih volilnih okrajev in ne pri vprašanju odločilnosti glasu volivca pri izbiri poslancev v DZ.

Po njegovem mnenju so dolžni storiti vse za to, da vsaj odpravijo neustavnost in s tem zagotovijo, da razpis volitev, ki bodo najpozneje spomladi 2022, ne bi bil ustavno vprašljiv. To lahko rešijo že s spremembo zakona, ki določa velikost volilnih okrajev, za kar je v DZ potrebnih najmanj 46 glasov.

K pripravi sprememb bodo povabili tudi strokovnjake

Če želijo zagotoviti večji vpliv volivcev na izbiro poslancev, pa morajo ukiniti volilne okraje, uvesti liste in preferenčni glas. Za to zakonodajno spremembo pa je potrebna vsaj dvotretjinska večina vseh poslancev.

Ne za eno ne za drugo večino med strankami za zdaj ni zadostne podpore. Po Pahorjevih besedah je bilo v razpravi danes omenjeno vprašanje, ali je smiselno spreminjati okraje, če menimo, da bi hkrati z uveljavitvijo večje vloge volivca na izbiro poslanca "zadeli dva žeblja z enim udarcem". "To je smiselno razmišljanje, vendar obstaja možnost, da se ustrezna večina ne bi oblikovala," je opozoril Pahor. K pripravi sprememb bodo povabili tudi strokovnjake.