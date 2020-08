Pahor podelil priznanja zdravnikom, ki so zdravili obolele za boleznijo covid-19 #foto #video

Predsednik republike Borut Pahor je zdravnicam in zdravnikom izročil repliko priznanja jabolko navdiha in se jim tako zahvalil za požrtvovalno delo, ki so ga opravljali med epidemijo, pred njo in po njej, za strokovnost in predanost zdravju ljudi. "Naj bo danes priložnost, da se pove, kako nenadomestljivo poslanstvo opravljate," je dejal ob izročitvi.

Pahor se je zdravnikom zahvalil za njihovo profesionalno opravljeno delo v spopadanju z novim koronavirusom. "Ne glede na to, da tudi o tem delu sem in tja slišimo kritike, ga ljudje spoštujejo," je poudaril Pahor. Med drugim je omenil tudi, da so ljudje zdravnikom v obdobju epidemije popolnoma zaupali, piše STA.

Dogodka so se udeležili zdravniki, ki so med epidemijo skrbeli za obolele

Pahor je menil, da si Slovenija zasluži dober, učinkovit, uspešen, vzdržen javni zdravstveni sistem. Poudaril je, da obstoječi javni zdravstveni sistem potrebuje strukturne reforme, z njimi pa – še posebej zaradi trajanja aktualne krize – ni mogoče odlašati. Obenem je poudaril tudi pomen odgovornega vedenja vseh posameznikov v boju proti koronavirusu.

Kot so po dogodku sporočili iz predsednikovega urada, so se dogodka udeležili zdravnice in zdravniki, ki so med trajanjem epidemije strokovno, predano in človeško skrbeli za obolele, v njihovem imenu pa je repliko priznanja prevzela predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Tatjana Lejko Zupanc.

Foto: STA

Lejko Zupančeva se je Pahorju zahvalila za priznanje, ki ga zdravniki sprejemajo kot veliko čast, kot odraz dela, ki so ga opravili, in spoštovanja, ki so si ga zaslužili z delom v obdobju te epidemije. Spomnila je, da je bila zadnja velika epidemija, ki jo je človeštvo doživelo, leta 1918, zato je nova epidemija stroko postavila pred velike nove izzive, pri čemer so doživljali tudi hude stiske. "Po eni strani nismo vedeli, kako se upreti temu patogenu, po drugi strani nismo vedeli, kakšna ta bolezen sploh je," je navedla.

Ob tem pa je tudi sama poudarila, da se je vsak od zdravnikov pri delu res izkazal. Kot je dodala, si želi, da bi enotnost in kakovost, ki sta se pokazali v tem času, ostali med zdravniki tudi naprej in bi tako ohranili zavezanost zdravniškim prisegam ter še naprej kakovostno skrbeli za bolnike, poroča STA.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Zdravniki kot nenadomestljiv del skupnosti

Kot so v uradu predsednika republike zapisali v utemeljitvi priznanja, so zdravnice in zdravniki nenadomestljiv del skupnosti, saj z največjo odgovornostjo rešujejo življenja ljudi. Še posebej v obdobju epidemije smo se lahko zanesli na njihovo znanje in strokovnost, kar je bilo odločilno pri zdravljenju obolelih za boleznijo covid-19 in tudi pri preprečevanju širjenja okužb. "Zaposleni v zdravstvu, zdravniki in medicinske sestre in vse zdravstveno osebje povsod po državi pomagate obolelim, razdajate svoje znanje in vsem dajete upanje," je zapisano v utemeljitvi.

Foto: STA

Pahor je sicer jabolko navdiha 29. marca virtualno podelil vsem "junakom človečnosti in upanja", ki so v obdobju spopadanja z epidemijo novega virusa požrtvovalno in nesebično skrbeli za to, da je življenje teklo kar najbolj normalno. Replike tega priznanja je že vročil prostovoljcem in prostovoljkam Mladinskega centra Velenje, Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje in pobudnikom vseslovenske akcije Maske za vse v Trbovljah.

Prav tako jih je na posebnih slovesnostih izročil klicnemu centru za informacije o koronavirusu, medicinskim sestram, tehnikom zdravstvene nege, bolničarjem-negovalcem in babicam ter zaposlenim na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva. Ta izraz pozornosti in hvaležnosti bo nadaljeval tudi v prihodnje, so še napovedali v Pahorjevem uradu, navaja STA.