Pahor maja v Zagreb na pogovore o mejnem sporu

Pahor se je z Grabar Kitarovićevo srečal kot sopredsedujoč procesa Brdo Brioni zaradi deklaracije, ki jo bodo sprejeli na današnjem vrhu pobude.

Pomembno se mu zdi, da s hrvaško predsednico "vzdržujeta stike ne glede na vzpone in padce v dialogu med slovensko in hrvaško vlado". Pahor je ocenil, da so odnosi med Ljubljano in Zagrebom "relativno dobri, če odštejemo odprta vprašanja". V Zagrebu naj bi se pogovarjala o sporih med državama, pričakuje pa, da bosta predlagala tudi nekatere rešitve.

Z Grabar Kitarovićevo danes nič o mejnem sporu

Povedal je še, da sta se z Grabar-Kitarovićevo danes strinjala, da v Skopju ne bosta govorila o odprtih vprašanjih med Slovenijo in Hrvaško. Poleg spora okoli arbitraže, so aktualna še vprašanja Ljubljanske banke in krške nukleraka.

Je pa slovenski predsednik napovedal, da se bo danes o načinih za rešitev spora glede meje s Hrvaško pogovarjal tudi s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom, ki je častni gost vrha pobude.