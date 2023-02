Pacienti brez zdravnikov, Janković pa direktorici kljub temu odobri izplačilo dodatka

Za dodatek za delovno uspešnost je zaprosila zase, in sicer za dve poziciji – pozicijo direktorice ZD Ljubljana, pa tudi za pozicijo namestnice direktorja za razvoj zdravstvene dejavnosti ZD Ljubljana. Za mesto direktorice ZD Ljubljana želi pet odstotkov osnovne plače direktorice v obdobju med aprilom in decembrom 2021, kar znaša 993,81 evra bruto. Za mesto namestnice direktorja za razvoj dejavnosti si prav tako obeta pet odstotkov redne delovne uspešnosti, in sicer za obdobje od januarja do aprila 2021, kar znaša 116,17 evra bruto.

V ZD Ljubljana pojasnjujejo, da je izplačilo redne delovne uspešnosti določeno v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. "Je zakonska obveza in direktor se izplačilu, ki je del plače, ne more odpovedati," odgovarjajo, vendar pa se uspešnost nagrajuje z do pet odstotki in ne nujno petimi odstotki, zato se postavlja vprašanje, zakaj je vodstvo zavoda kljub temu, da so tisoči pacientov ostali brez zdravnika, doseglo najvišji dovoljeni odstotek dodatka.