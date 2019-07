Opozorilo: velike toplotne obremenitve na Primorskem #foto

Lepo vreme nas bo spremljalo tudi danes, najbolj vroče bo predvsem na Primorskem in po nižinah osrednje Slovenije. Jutranje temperature se bodo gibale od 13 do 19 stopinj, na primorskem koncu se bo živo srebro dvignilo do 20 stopinj Celzija.

Današnji torek bo spremljalo pretežno jasno vreme. Na Primorskem, predvsem v Vipavski dolini, bo ponekod še sprva pihala šibka burja. Dnevne temperature po državi se bodo povzdignile do 35 stopinj Celzija.

Foto: Arso/meteo.si

Opozorilo velikih toplotnih obremenitev: predvsem na Primorskem in po nižinah osrednje Slovenije bo od danes do četrtka sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, zato je Agencija RS za okolje izdala opozorilo.

Jutri podobno

Kot so zapisali na strani Arsa na Facebooku, se bo vročina v prihodnjih dneh stopnjevala, najbolj vroče bo predvidoma prav od jutri do petka, ko bodo po nižinah osrednje in zahodne Slovenije najvišje dnevne temperature dosegle 36 stopinj Celzija. Tudi noči ne bodo več tako sveže, kot so bile zadnje dni, so opozorili.

Foto: Arso/meteo.si

Poudarili so tudi, da bo zelo vroče tudi na Gorenjskem, medtem ko bo v vzhodni Sloveniji kakšna stopinja manj, saj bo ta konec države pod vplivom malo manj vročega zraka. Tam se bo živo srebro dvignilo do 33 stopinj Celzija.

Foto: Arso/meteo.si

Proti koncu tedna bo vročina popustila

Zapisali so tudi, da bo vročina proti koncu tedna najverjetneje prehodno popustila, ozračje bo verjetno nestabilno in nastajale bodo nevihte, vendar pa je o obsegu in jakosti neviht še prezgodaj govoriti, so poudarili. Vročina se bo po napovedih agencije za okolje v začetku prihodnjega tedna nato znova vrnila.

Foto: Arso/meteo.si

Temperature nad letnim povprečjem

Temperature v tem tednu se precej odklanjajo od dolgoletnega povprečja. Medtem ko so prebivalci zahodne Evrope pod vplivom nadpovprečno visokih temperatur, je del vzhodne Evrope in Turčije pod dolgoletnim povprečjem.

Vročinski val v večjem delu Slovenije, predvsem v nižinah, določimo takrat, ko so tri dni zapored povprečne temperature zraka nad 24 stopinj Celzija, na Primorskem ta prag sega do 26 stopinj Celzija. V višjih legah, kjer nadmorska višina presega 500 metrov, pa nad 22 stopinj Celzija.