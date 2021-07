Opozorilo: prek Slovenije močna nevihtna linija

Na območju med Koroško na severu in Kočevsko na jugu se je oblikovala dokaj izrazita nevihtna linija, ki se počasi pomika proti zahodu, so sporočili z Agencije RS za okolje (Arso). Ob tem pričakujejo krajevno močne nalive, sunke vetra in urade strel. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.

Popoldne in zvečer bo sicer po napovedih vremenoslovcev spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 31 stopinj Celzija.

Ponoči bodo padavine postopno povsod ponehale, začelo se bo jasniti. Proti jutru bo ponekod po nižinah nastala kratkotrajna megla.

Od vzhoda proti zahodu države se počasi premika izrazita nevihtna linija s številnimi razelektritvami. Še posebej, če ste na prostem, spremljajte našo radarsko sliko! pic.twitter.com/uaLa3OpK95 — ARSO vreme (@meteoSI) July 18, 2021

Tudi danes zastoji na cestah

Vreme bi lahko popoldne oviralo tudi promet. Na cestah proti mejnim prehodom s Hrvaško že nastajajo zastoji. Najdaljši je na podravski avtocesti med Podlehnikom in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški v dolžini štirih kilometrov. Na več mejnih prehodih so tudi daljše čakalne dobe predvsem za izstop iz države, poroča prometno-informacijski center.

Zastoji so sicer tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini enega kilometra, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji v dolžini petih kilometrov ter na koncu izolske obvoznice proti Portorožu.

Čakalna doba je po podatkih prometno-informacijskega centra na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Sočerga, Starod, Jelšane, Petrina, Metlika, Obrežje, Rogatec, Dobovec, Gruškovje in Zgornji Leskovec.

Na izstop iz države najdlje čakajo vozniki osebnih vozil na Dobovcu, in sicer kar dve uri in pol, več kot dve uri čakajo na Gruškovju, na Dragonji pa od ene do dveh ur. Od ene do dveh ur čakajo tudi vozniki pri vstopu v Slovenijo, in sicer na mejnih prehodih Dragonja, Jelšane in Sečovlje.