Opozorila pred plazovi ne zaležejo, kamere na Zelenici odkrile planinca

Zaradi megle, novozapadlega snega in aktualnega slabega vremena je lahko obisk gora v trenutnih razmerah zelo nevaren. Kljub opozorilom o veliki nevarnosti snežnih plazov pa so spletne kamere danes dopoldne zabeležile posnetke planincev, ki sta se vzpenjala na Zelenico, za katero velja nevarnost snežnih plazov četrte stopnje.

Kljub vnaprejšnjim opozorilom nekateri planinci v gorah tvegajo svoje življenje. Foto: policija

Na Policijski upravi Kranj so zapisali, da je sneg večinoma slabo sprijet s podlago, pod tisoč metri nadmorske višine pa da obstaja velika verjetnost proženja posameznih plazov na strmih in travnatih pobočjih.

Služba za varstvo pred snežnimi plazovi Zelenica – Tržič je že v petek izdala opozorilo, da zaradi velike količine novozapadlega snega obstaja velika nevarnost proženja snežnih plazov na območju Zelenice. Kljub temu so spletne kamere danes opazile dva planinca, ki sta se vzpenjala na Zelenico.

Kljub opozorilnim tablam se ljudje v gore odpravljajo v nevarnih razmerah. Foto: policija

Policija: V takšnih razmerah ljudje v gorah tvegajo svoje življenje

Na policiji opozarjajo, naj ljudje ne hodijo v gore v takih razmerah, saj tvegajo svoje življenje in v primeru nesreče tudi življenja vseh, ki rešujejo. V zadnji dveh dneh je sneg namreč padel na trdo in poledenelo podlago, zato je zelo slabo sprijet s podlago.

Do petka zjutraj je na Zelenici padlo do 70 centimetrov suhega snega, čez dan in ponoči pa je še dodatno snežilo. V službi za varstvo pred snežnimi plazovi zaradi možnosti spontanega plazenja zato odsvetujejo hojo pod strmimi pobočji.

Sporočili so še, da bo zaradi varnosti koča na Zelenici ta konec tedna zaprta, in dodali, da sta že na Ljubelju prek dostopnih poti proti Zelenici postavljeni ograja in tabla, ki opozarja na nevarnost.