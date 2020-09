Okužbe v še dveh domovih za starejše

V Pegazovem domu v Rogaški Slatini je z novim koronavirusom okuženih šest stanovalcev in dva zaposlena, ena zaposlena oseba pa je okužena tudi v Domu sv. Jožefa v Celju, je danes v Žalcu povedal strokovni direktor celjske bolnišnice Franc Vindišar. V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu pa danes novih okužb ni bilo.

Rogaška Slatina: okužen stanovalec in zaposlena

V Pegazovem domu sta bili v nedeljo potrjeni prvi okužbi, in sicer okužba pri enem stanovalcu ter okužba pri eni zaposleni. Zaradi tega je od ponedeljka dalje dom zaprt za obiskovalce, poleg tega začasno velja tudi prepoved izhodov za stanovalce, je zapisano na spletnih straneh doma. Vsi stanovalci se zaenkrat dobro počutijo, njihovo zdravstveno stanje pa vodstvo doma redno spremlja, piše STA.

Celje: Stanovalci ostajajo v svojih sobah

V Domu sv. Jožefa v Celju so tvegane sodelavce izločili iz delovnega procesa in gredo na testiranje, stanovalce, ki so bili v stiku z okuženo osebo, pa sedaj testirajo in upajo na rezultate v sredo. Zaenkrat pri nikomer ne zaznavajo kakršnih koli sprememb.

Stanovalci do nadaljnjega ostajajo v svojih sobah, kamor jim bodo prinašali tudi hrano. Zaposlene so razdelili v ločene ekipe, da čim bolj preprečijo morebitne prenose okužb, v sredo pa jim bo nacionalni laboratorij izvedel še razkuževanje hodnikov in skupnih prostorov, poroča STA.

V Žalcu brez novih okužb

V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu pa novih okužb ni, kar pomeni, da je z novim koronavirusom okuženih osem stanovalcev in dva zaposlena, piše STA.