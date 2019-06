Odpoklic ržene moke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin obvešča, da je iz prodaje odpoklicana ržena moka tip 1250 proizvajalca Mlin Korošec. Nosilci živilske dejavnosti, ki so vključeni v distribucijo proizvoda, izdelek umikajo s trga, ker vsebnost deoksinivalenola v živilu presega mejno vrednost in zaradi višje vsebnosti ergot alkaloidov.