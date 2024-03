Odgovorna podjetja stavijo na kakovost in skrb za okolje

Odgovorna podjetja se zavedajo, kje dobiti kakovostne storitve za klimatsko-prezračevalne sisteme. Ker se zavedajo, da sta potrebni skrb za okolje in skrb za zdravje zaposlenih. Foto: Astech d.o.o.

Inovacije so srce zelenega prehoda, enako kot so bile v preteklosti gonilo rasti splošne blaginje. Da bi ta prehod uspešno zasidrali v prihodnost, morajo nove tehnologije zagotoviti ne le ekološko učinkovitost, temveč tudi stroškovno dostopnost. Tako opozarja ekonomist dr. Anže Burger s Fakultete za družbene vede in poudarja nujnost inovativnih pristopov, ki omogočajo uravnoteženost med ekološkimi cilji in ekonomsko vzdržnostjo.

Vizija, da bi vsakdo lahko imel dostop do čiste energije

"V podjetju SunContract se zavedamo, da je zeleni prehod nujen. Čeprav je bil cilj Pariškega podnebnega sporazuma omejiti globalno segrevanje na 1,5 stopinje Celzija v primerjavi s temperaturo pred industrijsko revolucijo, smo to mejo globalne povprečne temperature verjetno že presegli. Nadaljnje segrevanje nad to mejo bo imelo bistveno hujše in bolj uničujoče posledice za okolje, vključno z ekstremnimi vremenskimi dogodki, dvigom morske gladine, izgubo biotske raznovrstnosti in drugimi negativnimi vplivi na človeško družbo in naravne sisteme," pojasni Gregor Novak, soustanovitelj in direktor razvoja v visokotehnološkem podjetju SunContract.

Gregor Novak, soustanovitelj in direktor razvoja v visokotehnološkem podjetju SunContract. Foto: SunContract

V želji, da prispevajo k zelenemu prehodu, so letos razvili dve novi storitvi: "Vsakemu posamezniku omogočamo, da pride do osebne sončne elektrarne, torej do obnovljivega in trajnostnega vira. Tudi tistim, ki ne morejo priti do elektro soglasja ali nimajo na razpolago strešnih ali drugih površin za sončno elektrarno. To globalno storitev smo razvili na naši NFT-tržnici, kjer smo že delujoče sončne panele iz elektrarne v Višnjah nad Ajdovščino povezali z NFT-žetoni. Na trg pa prihajamo tudi s privlačno rešitvijo za družine – Družinska samooskrba s prenosom viškov. Ne le da s sončno elektrarno naredimo lastnike samooskrbne, ampak postanejo samooskrbni tudi njihovi družinski člani."

Zeleni koraki vodilnega serviserja: Astechova zaveza trajnosti in kakovosti

Da ima pravilen pristop k trajnostnim rešitvam pozitiven vpliv tudi na poslovanje, saj se povrnejo tako stroški kot sama investicija, se zavedajo tudi v podjetju Astech, ki je vodilni serviser za klimatsko-prezračevalne sisteme v Sloveniji. Imajo največjo ekipo serviserjev, ki so certificirani, se redno izobražujejo in izpopolnjujejo svoje znanje za servis najkompleksnejših sistemov. Pri servisih uporabljajo najnovejše in ekološke materiale. Za servis klimatskih naprav uporabljajo izključno pline, ki so certificirani in kupljeni izključno v EU.

Lastna sončna elektrarna v podjetju Astech d.o.o. je namenjena tudi polnjenju električnih službenih vozil. Foto: Astech d.o.o.

Zavedajo se odgovornosti do okolja, zato svoja servisna vozila posodabljajo z električnimi vozili, ki jih polnijo v lastni sončni elektrarni. Prav tako stavbo, kjer je sedež podjetja, ogrevajo s toplotno črpalko. Njihova politika je ustvarjanje najmanjše možne količine odpadkov, ki nastanejo pri servisu, zato skrbijo za reciklažo odpadnih materialov. Prav tako imajo kot prvi v svoji dejavnosti certifikat kakovosti ISO 9001, kar jih zavezuje k stalnemu izpopolnjevanju in izboljšavam procesov.

Alojz Nedižavec solastnik v Astech d.o.o. Foto: Astech d.o.o.

"Nekatere naše stranke že zahtevajo, da smo pozitivno naravnani do okolja. Za to pa zahtevajo konkretna dokazila o trajnostni politiki podjetja," pravijo v Astechu.

Strateško zeleno: Nektar Natura in zaveza k ekološki odgovornosti

"Globalizacije, izjemnega povečanja svetovne populacije in dviga standarda večine ljudi ne bo možno vzdrževati na isti način, kot smo mu priča zadnjih sto let. Potrebna je bistvena sprememba v razumevanju in izkoriščanju virov in splošnega napredka," pojasni Tomaž Lah, direktor in solastnik Nektar Nature, proizvajalca pijač, naravnih sokov in opreme za točenje pijač.

Tomaž Lah, direktor in solastnik Nektar Nature. Foto: Nektar Natura

"Velik del strateških aktivnosti, ki jih bomo v Nektar Naturi izvajali v naslednjih nekaj letih, bo izpeljanih z namenom izboljšanja ekološkega odtisa podjetja. Aktivnosti načrtujemo dolgoročno, zato smo razvojne cilje postavili na začetek svojih dejavnosti. Zaveza EU je, da poslovanje prej ali slej postane okoljsko nevtralno, kar bo imelo velike posledice na vse vidike poslovanja, začenši z zmožnostjo dobave in celotno dobavno verigo.

Gotovo je, da vsak razvoj proizvodov, storitev in tehnologij določa kupec oziroma potrošnik. Potrošniku bo ostajala izbira med različnimi ponudniki, tako trajnostno smelimi kot trajnostno neobčutljivimi, kar se bo odražalo na ceni. Ključna je vloga zakonodajalcev, od katerih pričakujem ukrepe, ki bodo nagrajevali trajnost. Vpliv na poslovanje je težko oceniti, ker je celotna Evropa na začetku te poti in je veliko odvisno od ukrepov zakonodajalcev."

Naročnik oglasnega sporočila je ASTECH D. O. O.