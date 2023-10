Odbor DZ znova potrdil, da je zakon o povračilu glob ustrezen

Odbor za pravosodje je na današnji seji znova sprejel mnenje, da je zakon o povračilu glob zaradi neustavnih covidnih odlokov ustrezen. Ponovno odločanje je DZ naložil DS, ki je na že sprejeti zakon prejšnji teden izglasoval veto. Predlagatelji veta so opozorili, da je zakon neustrezen in da je šlo v času epidemije bolezni covid-19 za izjemne okoliščine.

Zakon predvideva, da bodo povrnjene globe, stroški prekrškovnih postopkov in postopkov prisilne izterjave ter odvzete premoženjske koristi, ki so bili plačani oziroma izterjani v postopkih, ki so bili uvedeni na pravnih podlagah, za katere se je izkazalo, da so bile v neskladju z ustavo. DZ ga je 20. septembra sprejel z 49 glasovi za in 20 proti.

Ureditev, ki jo predvideva zakon, je neustrezna in neutemeljena, sprejete rešitve zakona pa predstavljajo kršitev načela pravne države in slab zgled za naprej, je na današnji seji odbora ponovil državni svetnik Miloš Pohole. Zakon pa bo po njegovi oceni obremenil slovensko pravosodje in davkoplačevalce, predvsem v času, ko je za obnovo po poplavah "potreben vsak cent".

Kot je v dosedanjih razpravah navajala ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan, je bilo med 7. marcem 2020 in 30. majem 2022 uvedenih približno 62 tisoč prekrškovnih postopkov, skupni znesek izrečenih glob pa je znašal okoli 5,7 milijona evrov.

Tudi v izrednih okoliščinah je treba spoštovati pravni red

Državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Igor Šoltes je znova poudaril, da je namen zakona povrnitev zaupanja v pravno državo. Strinjal se je, da je šlo pri epidemiji bolezni covid-19 za izjemne okoliščine, a je tudi v izrednih okoliščinah treba spoštovati pravni red. Odloke pa je za neustavne razglasilo ustavno sodišče, je poudaril.

Zakon ne določa odmere odškodnin in ne določa povrnitve stroškov zastopanja s pravnimi sredstvi v prekrškovnem postopku, globe pa se ne bodo vračale za sekundarne prekrške in takšne z elementi nasilja.

Zakona v opoziciji, predvsem v SDS, ne podpirajo, saj menijo, da bo povzročil nove krivice. Opozarjajo, da so bili ukrepi v času prejšnje vlade sprejeti z namenom varovanja življenja in zdravja ljudi ter da jih je predlagala zdravstvena stroka.

Koalicija pa je zagovarjala, da so bili odloki neustavni, ukrepi pa prekomerni in da bodo zakon ponovno podprli. Za ponovno sprejetje zakona v DZ je potrebnih 46 glasov.