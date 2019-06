Od Lipice do Dunaja: z lipicanci bosta prepotovala skoraj 600 kilometrov #video

Vse do nedelje se vam lahko zgodi, da boste na slovenskih cestah naleteli na kočijo z vpreženimi petimi lipicanci. Nemška družina Matern se je namreč podala na spektakularno, kar 585 kilometrov dolgo pot od Kobilarne Lipica do Španske jahalne šole na Dunaju. Srečali jih boste lahko na poteh, kjer so stoletja vozile kočije z lipicanci, torej vse od Lipice do Rogaševcev, potem pa bo bodo svojo pot proti Dunaju nadaljevali v Avstriji.

Gre za izjemno drzno potovanje. Lipicanska vprega je namreč to pot zadnjič prevozila pred 39 leti, natančneje ob praznovanju 400. obletnice Kobilarne Lipica. A za družino Matern to ni prva tako dolga pot, so poročali v oddaji Danes na Planetu.

"To so odlični konji, ki radi sodelujejo s človekom"

Pet dolgonogih lepotcev so navsezgodaj skrbno vpregli v kočijo, ki zlahka sprejme devet potnikov. Zakonca Matern sta se v lipicance zaljubila pred devetimi leti. "To so odlični konji, ki radi sodelujejo s človekom in delajo za človeka. V veliko veselje nam je potovati z njimi, opazovati pokrajino in uživati v počitnicah," je pojasnil Andreas Matern.

Za skoraj 600 kilometrov dolgo pot so lipicanci pol leta trenirali skoraj vsak dan. Foto: Planet TV

Za skoraj 600 kilometrov dolgo pot so pol leta trenirali skoraj vsak dan, je pojasnila hči zakoncev Mattern. "Konje smo trenirali več tednov. Za telo to ni tako velik napor, težje je za um. Osem ur morajo biti osredotočeni, in to je za njih res težko," je dejala Anna Matern.

Bele lipicance sta kupila od slovenskih rejcev

Tudi za Andreasa, ki bo ves ta čas držal za vajeti, pot ne bo le užitek. Ker je dobro počutje konjev za družino na prvem mestu, bo moral vsako sekundo vedeti, kaj se s konji dogaja, razlaga njegova žena, ki je po poklicu veterinarka. "Vsakodnevna dolgotrajna hoja je lahko nevarna. Paziti morate, da se konji ne izčrpajo, da imajo dovolj časa za počitek in regeneracijo," je razložila Ute Matern.

Bele lipicance sta zakonca Matern kupila od slovenskih rejcev, črnega pa so našli na Hrvaškem Foto: Planet TV

Bele lipicance sta kupila od slovenskih rejcev, črnega pa so našli na Hrvaškem. Pomagal jim je Janez Peternel iz Vzrejne hiše lipicancev Barbana, ki jih je navdušil za to pasmo. "Zavedajmo se, da je to, kar počnejo oni, zelo dobra promocija," je prepričan Peternel, ki je tudi član Združenja rejcev lipicancev Slovenije.

Vsak dan bodo prepotovali od 30 do 50 kilometrov

To za zakonca iz okolice Nürnberga ne bo prva tako dolga pot. Že leta 2013 sta z lipicanci prepotovala več kot 700 kilometrov dolgo pot od Bavarske do Gorenjske, tri leta pozneje pa sta se podala vse do Lipice. "Lipicanci so majhna čreda. To sodelovanje in izmenjava konjev sta ključnega pomena, če želimo imeti dobre konje in to pasmo ohraniti," je pojasnila vršilka dolžnosti direktorice Holdinga Kobilarna Lipica Lorela Dobrinja.

Vsak dan bodo lipicanci prepotovali od 30 do 50 kilometrov. "Večinoma se vozimo v tempu hoje. Med hojo imajo naši konji hitrost od pet do šest kilometrov na uro. Danes imamo v načrtu prevoziti 38 kilometrov, tako da bomo na poti šest ur," je razložil Andreas Matern.

Danes bodo prenočili v Novi vasi pri Blokah, v torek nadaljujejo pot do Šentvida pri Stični, v Sloveniji pa se bodo ustavili še v Trbovljah, Celju, na Pragerskem, v Trnovski vasi in Rogaševcih. Naslednji ponedeljek pot proti Dunaju nadaljujejo v Avstriji.