Minister Gantar: Pod vložni list se podpišem tudi sam #video

Zdravstveni minister Tomaž Gantar je uvodoma dejal, da je z delom ministrstva zadovoljen. "Mirno lahko rečem, da delanje seznamov ni bilo naše navodilo, niti jih nismo delali. Pod vložni list, ki ga je pripravila državna koordinatorka za paliativno oskrbo, pa se podpišem tudi sam," je dejal.

Namen vložnega lista je po njegovih besedah določitev prave ocene zdravstvenega stanja oskrbovancev domov za starejše, preden zbolijo, ne določa pa način zdravljenja vnaprej v primeru okužbe. Gre za pomoč zdravniku. "Paliativa je del medicine v vseh razvitih zdravstvenih sistemih po svetu, tudi pri nas, in zagotavlja dostojno slovo od življenja. Menim, da je bil vložni list korektno sestavljen in javno objavljen. Naša navodila nikogar niso pooblaščala, da bi delal kakršnekoli sezname. Še vedno trdim, da zdravnik odloča kdo potrebuje bolnišnično zdravljenje in kdo ne," je poudaril.

"Občutek imam, da vse to nekdo počne v politične namene. Zlorablja se ljudi, ki so potrebovali paliativno oskrbo. Žal mi je za njihove svojce, ki imajo zaradi vsega tega določene dvome v postopke," je opozoril minister. Ponovno je zatrdil, da seznami o tem kdo potrebuje bolnišnično zdravljenje in kdo ne, ne obstajajo, temveč gre po njegovem mnenju za različno tolmačenje različnih obrazcev.

Gantar je še dejal, da naj Zdravniška zbornica opravi nadzor nad domovi za starejše, če meni, da je bilo kaj narobe. S tem nima nobenih težav.

Kot je povedala predsednica zdravniške zbornice Zdenka Čebašek Travnik, so nekateri zdravniki odklonili sodelovanje v takšnih ocenjevanjih. Več v posnetku spodaj:

Cigler Kralj: Ne jaz ne ministrstvo nisva dajala navodil glede zdravljenja

Minister za delo Janez Cigler Kralj je po objavi obrazcev, ki naj bi opredeljevali zdravstveno oskrbo oskrbovancev v domovih za starejše, zatrdil, da ne on ne ministrstvo nista dajala navodil glede zdravljenja. "Z vso odgovornostjo lahko zatrdim, da ne ministrstvo ne jaz nisva nikoli dajala nikakršnih navodil, koga naj se zdravi in kako. O tem je odločala izključno zdravstvena stroka, ki ji zaupam," je dejal Cigler Kralj, ki ne želi posegati v pristojnosti medicinskih odločitev.

Ob tem je poudaril, da so na ministrstvu za delo, ki je pristojno za domove za starejše, vedno sodelovali z ministrstvo za zdravje in kar najbolje izpolnjevali navodila glede preprečevanja širjenja virusa.

Verjame tudi, da so zdravniki in osebje v domovih za starejše dali vse od sebe, da so rešili in ohranili številna življenja. Njihov trud je preprečil črn italijanski scenarij, je prepričan minister.

Za Möderndorferja so obrazci nedopustni

Obrazci so po navedbah poslanca LMŠ Janija Möderndorferja nedopustni z več vidikov. Na prvem mestu je izpostavil občutljivost osebnih podatkov. "Ko nekdo brez tvoje vednosti celo obdeluje podatke, pripravlja spisek ter vnaprej, še preden je komisija kar koli odločila, pove, da si za odpis, ne gre več za napako, pomoto ali slabo organiziranost, ampak za poseg v osebnostne pravice," je v današnji izjavi pred DZ opozoril Möderndorfer. Prepričan je, da bi za to moral nekdo brezkompromisno odgovarjati.

Po njegovem mnenju sta tako minister za zdravje Tomaž Gantar kot minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj odgovorna za to, da so taki obrazci nastajali, "saj sta bila oba vpletena v t. i. pravice do tega, ali bodo lahko starejši deležni zdravstvene oskrbe".

Foto: STA

"Včasih je tudi to, da si pogledal stran, zelo narobe"

Poslanec ocenjuje, da ministra ne bosta odstopila in bo zadeva prišla na politični parket. Na vprašanje, ali razmišljajo o interpelaciji, je odgovoril, da je to stvar dogovora. Posamezniki pa se morajo po njegovem mnenju začeti zavedati, da je včasih tudi to, da si pogledal stran, zelo narobe in nosiš odgovornost, vsaj objektivno.

Tudi v SD so po besedah poslanke Bojane Muršič zaradi omenjenih obrazcev izjemno zaskrbljeni. "Glede na to, da je v domovih za starejše umrlo izjemno veliko starostnikov, to terja odgovore. Če se bo pokazalo, da so bile kršene ustavne pravice in tudi etični kodeks zdravnikov, je treba iskati odgovornost," je prepričana Muršičeva. Boji se, da se bodo tudi svojci starostnikov obrnili na politiko in še na koga drugega, saj so taka ravnanja nedopustna.

Ko bodo prejeli vsaj nekaj odgovorov, za kar bo možnost tudi na skupni seji dveh parlamentarnih odborov na to temo, bodo po njenih napovedih iskali tudi odgovornost. Ali bo to odgovornost ministra, obeh resornih ministrov ali celotne vlade, pa je prezgodaj govoriti, je še dodala.

"Gre za nehumano akcijo vlade"

Poslanec Levice Primož Siter je v izjavi spomnil, da so v poslanski skupini Levica na to problematiko že opozorili in zahtevali sejo pristojnih parlamentarnih odborov, kjer bodo glede omenjenih obrazcev terjali odgovore. Po njegovih navedbah je problem velik, saj da gre za nehumano akcijo vlade. "V domovih za starejše se je pojavljala praksa vpisnih listov, ki so vnaprej odrekali zdravljenje posameznikom brez njihovega vedenja in brez diagnoze za covid-19," je prepričan.

Siter je opozoril, da so bile bolnišnične kapacitete takrat zapolnjene do približno ene tretjine, na drugi strani pa so bili polni domovi za starejše. Po podatkih Levice je šlo pri teh obrazcih za direktivo vlade, ki je šla preko konzilija do domov za starejše. Po Siterjevih ocenah gre v konkretnem primeru za odgovornost ministra za zdravje.

Foto: STA

"Žalostno in nedopustno"

Tudi predsednica SAB Alenka Bratušek je informacije o obrazcih pospremila z oceno, da je to žalostno in nedopustno. "Pod to vlado je nemogoče očitno mogoče," je dodala. Spomnila je, da so v vladi ob poizvedovanju, ali informacije o omenjenih seznamih držijo, to ostro zavrnili. Po njenih besedah so bili upokojenci tarča prve vlade Janeza Janše in so očitno v tej krizi spet. "V Sloveniji je nedopustno vnaprej nekoga obsoditi, da ne dobi zdravstvene pomoči. Za to mora nekdo odgovarjati," je prepričana Bratuškova.