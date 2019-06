Oblačno vreme se nadaljuje, popoldne možne nevihte #video

Danes in v sredo bo na Primorskem delno jasno. Drugod po državi bo več spremenljive oblačnosti s krajevnimi padavinami, popoldne tudi z nevihtami. V notranjosti države se bo čez dan ogrelo do 27, na Primorskem pa do 30 stopinj.

Občasne padavine so dopoldne možne zlasti v vzhodni polovici države. Popoldne se bo oblačnost trgala v notranjosti države, nastalo bo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Na Primorskem bo danes in v sredo delno jasno, drugod bo sprejemljivo do pretežno oblačno. Foto: zajem zaslona

V sredo, četrtek in petek bo delno jasno

V sredo dopoldne bo delno jasno. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, v notranjosti bodo nastajale plohe in nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 19, najvišje dnevne od 25 do 30 stopinj Celzija.

V četrtek in petek bo deloma sončno, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.