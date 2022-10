Občina potrdila: Zaradi deževja se je udrl strop osnovne šole

Kot so danes sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje, se je strop udrl v soboto nekaj po 9. uri dopoldne. Posredovali so kranjski gasilci, ti so se povzpeli na streho telovadnice in jo pregledali.

O dogodku so bili obveščeni v lokalni civilni zaščiti, na policiji in v Mestni občini Kranj. Tam so na družbenem omrežju Facebook zapisali, da bo zaradi udora potrebna dodatna sanacija. "Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da bodo otroci čim prej nemoteno telovadili v varnem okolju," so se zavezali.

Športno vzgojo za učence zdaj izvajajo v kranjski vojašnici

Kot so spomnili, so mestni svetniki na zadnji seji ta teden v načrt razvojnih programov na novo uvrstili tudi dela na tej telovadnici − v načrtu je obnova strehe, pa tudi izvedba prezračevanja glede na razpoložljiva sredstva. Okvirna vrednost naložbe je 1,18 milijona evrov (z vključenim DDV). Naložba bo izvedena v več fazah, in sicer v okviru proračunov v letih 2022 in 2023.

Kranjski župan Matjaž Rakovec upa, da se bo sanacija začela čim prej. Športno vzgojo za učence zdaj izvajajo v kranjski vojašnici.