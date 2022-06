Nujna sprememba miselnosti prebivalcev, da avto ni prva izbira za v mesto #foto

Kolesarska parada se je začela pred Gospodarskim razstaviščem in nadaljevala po mestnih ulicah s ciljem na Kongresnem trgu. Udeleženci parade so prevozili 11 kilometrov.

Kolesarska parada se je začela pred Gospodarskim razstaviščem in nadaljevala po mestnih ulicah s ciljem na Kongresnem trgu. Udeleženci parade so prevozili 11 kilometrov. Foto: Ana Kovač

V okviru konference Velo-City je danes v Ljubljani potekal dan za kolesarjenje. Na kolesarski konferenci Velo-City so razpravljavci podčrtali pomen političnega poguma pri oblikovanju trajnostnih politik. Janković je povedal, da je na področju kolesarjenja Ljubljana lahko zgled vsem mestom na svetu. Spomnil pa je tudi na začetni upor gostincev in trgovcev do zapiranja mestnega središča za motorni promet.

Na Kongresnem trgu je od 10. ure potekal kolesarski festival Kolesari − spremembo ustvari, ob 19. uri pa se je pred Gospodarskim razstaviščem začela množična kolesarska parada po mestnih ulicah s ciljem na Kongresnem trgu. Udeleženci parade so prevozili 11 kilometrov.

1 / 18 2 / 18 3 / 18 4 / 18 5 / 18 6 / 18 7 / 18 8 / 18 9 / 18 10 / 18 11 / 18 12 / 18 13 / 18 14 / 18 15 / 18 16 / 18 17 / 18 18 / 18

Foto: Ana Kovač

Na plenarnem zasedanju z naslovom Politični pogum za prelomne odločitve so poleg Jankovića sodelovali tudi župani Miloš Vučević iz Novega Sada, Draško Stanivuković iz Banjaluke, Mato Franković iz Dubrovnika in županja Benjamina Karić iz Sarajeva, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Foto: Ana Kovač

Pogovarjali so se o izzivih na področju spodbujanja kolesarjenja v mestih, v katerih so prebivalci tradicionalno osredotočeni predvsem na uporabo avtomobilov.

Foto: Ana Kovač

"Danes je mestno središče polno življenja, trgovine in gostinski lokali uspešno poslujejo," je izpostavil Janković in izrazil prepričanje, da bi se zdaj velika večina ljudi, tudi tistih, ki so se prej pritoževali, uprla ponovnemu odpiranju tega območja za avtomobile.

Foto: Ana Kovač

Župani iz tujine so poudarili pomen sodelovanja, učenja in prenosa dobrih praks v njihova mesta, saj si vsi želijo iti v korak z Ljubljano, ki na področju trajnostnega razvoja, še posebej spodbujanja kolesarjenja, dosega izjemne rezultate.

Poudarili so tudi nujnost spremembe miselnosti prebivalcev, da avto ni prva izbira za premikanje po mestu, ter vlaganje v kolesarsko infrastrukturo, so še zapisali na občini.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Ob začetku kolesarske konference Velo-City poudarili, da je treba mesta vrniti ljudem

Govorniki so ob začetku kolesarske konference Velo-City poudarili, da je treba mesta vrniti ljudem. K temu pripomorejo tudi gradnja kolesarske infrastrukture, kolesarjenju prijazne politike in strateški dokumenti ter ustvarjanje kolesarske kulture med ljudmi. Ne smemo pa se osredotočili le na mesta, ampak spodbujati kolesarjenje tudi na podeželju.

Janković je povedal, da je na področju kolesarjenja Ljubljana lahko zgled vsem mestom na svetu. "Dejstvo je, da smo lahko ponosni na to, kar smo naredili, in da lahko tekmujemo s celim svetom," je dejal. Poudaril je še, da je osnovna ideja vodstva občine povečevanje kakovosti življenja za prebivalce, in ocenil, da so na tem področju zelo uspešni.

Predsednik Evropske kolesarske federacije Henk Swarttouw je poudaril, da se v federaciji zavzemajo za več kolesarjenja. A ne le zato, ker je trajnostno, dobro za okolje in zdravo, ampak tudi zato, ker je zabavno. Kolesarjenje ima po njegovih besedah velik potencial pri varčevanju z energijo. "Vemo, da ni mogoče doseči energetske neodvisnosti brez kolesarjenja," je še poudaril.