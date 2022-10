NSi bo v drugem krogu podprla Logarja

NSi bo v drugem krogu predsedniških volitev podprla Anžeta Logarja, je danes po seji sveta stranke NSi povedal njen predsednik Matej Tonin. Člani sveta stranke so opravili tudi analizo predsedniške kandidature Janeza Ciglarja Kralja, ki so jo ocenili kot koristno za prepoznavnost in podporo stranki.

Matej Tonin je dejal, da so na svetu stranke sprejeli dva sklepa. Prvi je, da stranka poziva vse svoje člane, simpatizerje in podpornike, da se volitev udeležijo. V drugem so sklenili, da bo stranka v drugem krogu predsedniških volitev podprla Logarja, ki sicer kandidira s podpisi volivcev, podporo sta mu že v prvem krogu izrekli SDS in SLS.

Glede kandidature Janeza Ciglerja Kralja je svet stranke ocenil, da se je v kampanji dobro izkazal in tako povečal vidnost NSi in okrepil njeno prepoznavnost ter javno podporo. To po mnenju Tonina nakazujejo tudi raziskave javnega mnenja, ki sta jih opravila Mediana in Valina, "da se je Nova Slovenija okrepila in da med opredeljenimi volivci sega čez deset odstotkov, kar je bil tudi naš kratkoročni cilj."

Rezultat v višini 4,36-odstotne podpore, ki ga je dosegel Cigler Kralj, pa Tonin med drugim pripisuje taktičnemu glasovanju njihovih volivcev in podpornikov, "kar so potrdile tudi druge raziskovalne agencije kot na primer Parsifal".

Svet stranke je ob tem izvolil še novo vodstvo stranke. Tonin je na mesto prvega podpredsednika predlagal Cigler Kralja, na mesto druge podpredsednice pa Vido Čadonič Špelič. Za glavnega tajnika stranke je predlagal Roberta Ilca, za tri člane izvršnega odbora pa Matjaža Trontlja, Matejo Ribič in Janeza Pogorelca.

Pri predlogu slednjega je poudaril, da želi s tem jasno sporočiti, da NSi ni stranka enoumja in da je v njej prostor tudi za tiste, ki razmišljajo drugače od vodstva stranke.